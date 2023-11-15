"الحقوق الدستورية في الانتخابات الرئاسية" ندوة ينظمها النيل للإعلام بالوادي الجديد

نظم مركز النيل للإعلام في الوادي الجديد ندوة إعلامية تحت عنوان "الحقوق الدستورية فى الانتخابات الرئاسية" كمتابعة لحملة "صوتك مستقبلك .. انزل وشارك" التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي في الهيئة العامة للاستعلامات تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة والدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة، في قاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بحضور جهاد المتولي رئيس المركز.

وتحدث في الندوة شعبان عبدالغفار المحامي في المحكمة العليا وعضو في مجلس النقابة العامة للمحامين في مصر سابقًا، والتى أدارها جريس شنودة الإعلامي في مركز النيل للإعلام.

وأكدت دعاء سعد مدير مركز النيل للإعلام في الوادي الجديد الهدف من حملة "صوتك مستقبلك .. انزل وشارك" التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي في الهيئة العامة للاستعلامات منذ بداية أكتوبر والتي ستستمر حتى بداية الانتخابات، والتي تهدف إلى تشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية والتعبير عن آرائهم ومطالبهم من خلال التصويت. تهدف الحملة أيضًا إلى تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين وتشجيعهم على تحمل مسؤوليتهم الوطنية وإلى تشجيع وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية لهم، حيث إن الشعب هو مصدر السلطات.

وأشارت دعاء سعد إلي أهمية حملة "صوتك مستقبلك .. انزل وشارك" ورؤية القطاع الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات فيها. تم التركيز على دور الإعلام في توعية المواطنين وتحفيزهم للمشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة.

وأكد جهاد المتولي أهمية تضافر المواطنين والمشاركة في نجاح العملية الانتخابية لكي تظهر مصر بمظهر لائق أمام المجتمع الخارجي في ظل التحديات والأحداث الراهنة.

من جانبه، ألقى شعبان عبدالغفار محامي بالنقض كلمة خلال الندوة حول أهمية المشاركة السياسية وحقوق المواطنين في الانتخابات. تحدث عن أهمية اختيار الشخص المناسب لتمثيل المواطنين وتحقيق مصالحهم وتطلعاتهم.

وأوضح عبدالغفار أن بعض العناصر المهمة مثل التوعية والتثقيف القانوني للمواطنين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم الدستورية وأنظمة الحكم في دول العالم ونظام الحكم في مصر ومنصب رئيس الجمهورية وأهميته واختصاصاته وشروط الترشح للمنصب وقانون الانتخابات وأهمية الصوت الانتخابي وطريقة الاقتراع وأسباب بطلان الصوت.

ودارت بعض المناقشات حول كيفية سير العملية الانتخابية في حالة وجود مرشح واحد فقط وما إذا كان رئيس الجمهورية فوق القانون ولا يمكن محاسبته وما إذا كان بإمكان سحب الثقة من رئيس الجمهورية.

وفي نهاية الندوة، تم تأكيد أن حملة "صوتك مستقبلك .. انزل وشارك" ستستمر حتى بداية الانتخابات، حيث يتم تشجيع العديد من المواطنين على النزول للمشاركة والتصويت في الانتخابات المقبلة. يهدف القطاع الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات إلى جعل الانتخابات عملية شفافة وديمقراطية تعكس إرادة الشعب المصري.

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد