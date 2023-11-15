وكيل تعليم دمياط يعلن نتيجة مسابقة أصدقاء بيت العائلة النموذجية

أعلن المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط نتيجة مسابقة جماعة أصدقاء بيت العائلة النموذجية للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية علي مستوي المحافظة والتي اقيمت بقاعة مصادر التعلم بالمديرية تحت إشراف التوجيه العام للتربية الإجتماعية للعام الدراسي ٢٠٢۳ _٢٠٢٤م.

وهنأ وكيل الوزارة المدرسة الفائزة بالمركز الأول للمرحلة الإبتدائية مدرسة فارسكور الرسمية للغات الإبتدائية بإدارة فارسكور التعليمية وتلاميذها محمد نادر محمد محمد كناسه و وديع إسحق إبراهيم متري إبراهيم



كما هنأ وكيل الوزارة المدرسة الفائزة بالمركز الأول من المرحلة الإعدادية مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية المشتركة بإدارة دمياط الجديدة التعليمية وطلابها فاطمة محمد محمد السيد مشعل وميرنا عماد سمير حلمى صالح



واعرب وكيل الوزارة عن خالص امنياته لهم بدوام التوفيق والتميز وعن إمتنانه لجهود كل من ساهم وساعد في المسابقة المقامة تحت إشراف عبد العليم جمعة وكيل المديرية والدكتورة إيناس عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وعلاء ناشد موجه عام التربية الإجتماعية وهالة مردان مدير التربية الاجتماعية و رابحة السيد موجه عام الاتحادات الطلابية وهالة سرحان مدير مكاتب الخدمة المدرسية