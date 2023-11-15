سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم 15-11-2023

ننشر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 15-11-2023، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري 99.12 جنيه للشراء، و100.11 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزي المصري سجل 99.84 جنيه للشراء، و100.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصري

99.84 جنيه للشراء.

100.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

99.12 جنيه للشراء.

100.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

99.80 جنيه للشراء.

100.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

96.77 جنيه للشراء.

100.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

97.30 جنيه للشراء.

100.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

98.09 جنيه للشراء.

100.43 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم الاربعا

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في إيجي بنك نحو 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 98.97 جنيه للشراء 100.03 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء و100.24 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 98.97 جنيه للشراء 100.03 جنيه للبيع..