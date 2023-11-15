جامعة جنوب الوادي تُطلق قافلتها السنوية إلى حلاليب وأبورماد بـ 9 تخصصات

تنظم جامعة جنوب الوادي، قافلة تنموية شاملة لحلايب وشلاتين وأبورماد خلال الفترة من 15 الى 18 نوفمبر الجاري في اطار التوجهات الوطنية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى بتعزيز دور الجامعات في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة تنطلق برعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي.

بمشاركة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق و الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب ، الطب البيطري، طب الفم والاسنان ، الآداب ، التربية النوعية ، الزراعة ، التمريض ، التربية بالغردقة وفريق من الجهاز الإداري والفنيين .

قال رئيس الجامعة، إن القافلة تؤدي خدماتها المتنوعة مستهدفة تعزيز اجراءات الحماية الاجتماعية ، وتحسين مؤشرات الخدمات الطبية بمشاركة نخبة متميزة من اساتذة الجامعة و معاونيهم في مختلف التخصصات.

وأشار الى أن ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة و تعظيم الفائدة على المواطنين المستفيدين من خدمات القافلة .

وأضاف الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة الطبية تضم تخصصات ( النساء و التوليد – الأطفال – الجراحة العامة – الباطنة – الصدرية – المسالك – العظام ) وفرق طبية من كليات طب الفم والاسنان ، الطب البيطري و صيادلة لتقديم العلاج للمواطنين .

وأضاف الدكتور علي الدين عبد البديع منسق عام القافلة ، أن فعاليات القافلة تتضمن ندوات توعوية بمخاطر الإدمان و أضرار المخدرات على الفرد و المجتمع ، توعية أسرية ، خدمات التمريض و أنشطة بحثية لأعضاء هيئة التدريس من كليتي الزراعة و التربية بالغردقة و أنشطة فنية لكلية التربية النوعية.