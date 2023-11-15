"قلبًا جديدًا" موضوع اجتماع الصلاة بالمرقسية الليلة

تستضيف الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، فعاليات اللقاء الروحي اجتماع الصلاة بعنوان "قلبا جديداً"، ذلك في مقرها بمنطقة محطة الرمل في الإسكندرية، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

فعاليات روحية في المرقسية

يتضمن اللقاء وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور، وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس حتى يبدأ اجتماع الصلاة، ومن المقرر أن يليه "درس الكتاب المقدس".

أنشطة الأقباط بكنائس مصر

شهدت الكاتدرائية المرقسية الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، أقام خلالهم القداسات بالطقس الفرايحي، وأعادت خلالها ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له آثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية آنذاك.



تاريخ الأقباط في المناسبات والفعاليات المختلفة

ويروي التاريخ دورالملكة هيلانة في الحفاظ على التراث المسيحي وذلك من خلال البحث عن الصليب الذي تحمل واحتضن آلام المسيح، فأرسلت جنودها وتم العثور على 3 صلبان تمكنوا حينها من معرفة أيهمها الصلب الذي صلب عليه السيد المسيح من خلال معجزة الشفاء الشهيرة التي اقترحها البابا مكاريوس الذي اقترح أن يوضع الصلبان على أجساد المرضى وحين تتحقق المعجزة يتم اكتشاف الصليب المنشود.