آباء الكنيسة يشاركون في اللقاء الأخير لمطران مرسيليا وطولون

حرص عدد كبير من الآباء الأساقفة والمطارنة، على التواجد في صلاة تجنيز مثلث الرحمات الأنبا اثناسيوس مطران مرسيليا وطولون بجنوبي فرنسا، والتي تقام حالياً في الكنيسة البطرسية.



قدم المطران الراحل الكثير لأبناء الكنيسة الأرثوذكسية والأقباط الفرنسيين، الكثير من الخدمة والرعاية التي استمرت لسنوات طويلة واختتمت برحيله الاسبوع الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ٩٠ عاماً.

يشارك في مراسم الصلاة أصحاب النياقة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمه، والانبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، بالإضافة إلى عدد كبير من أساقفة الكنيسة واحبارها، إلى جانب خورس الشمامسة بقيادة المعلم ابراهيم عياد وذلك لحضور الطقوس الأرثوذكسية الخاصة بصلوات التجنيز الآباء الأساقفة والتي يتوسطها جثمان مطران مرسيليا وطولون بعدما وصل جثمانة من فرنسا إلى جانب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.



شهدت الفترة الماضية نشاط رعوي مكثف لقداسة البابا وذلك بعد عودته من جولته الرعوية بميلانو وفينيسيا بإيطاليا، وتضمنت تدشين عدة كنائس قبطية في الإيبارشيات هنا، كما عاد إلى أرض الوطن وترأس الإجتماع الرعوي الأربعاء الماضي، بيعد أيام من احتفال الأقباط في ربوع الأرض بعيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على إقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقة بالعام الواحد.