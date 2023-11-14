إصابة 14 شخص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

وقع اليوم الثلاثاء حادث تصادم سيارتين بطريق المحمودية أبو هواش بمحافظة البحيرة، ما تسبب في إصابة 14 شخصًا بينهم طلاب بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحمودية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

بداية الواقعة تعود عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة توناية، بطريق المحمودية أبو هواش بنطاق ذات المركز، مما نتج عنه إصابة 14 شخص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- ر.ا، 35 عاما، هـ.ا، 15 عاما، ف.ع، 17 عاما، ن.م، 17عاما، ا.ج، 31 عاما، س.ع، 18 عاما، م.و، 52 عاما، هـ.ر، 15 عاما، ا.ن، 16 عاما، ا.م، 27 عاما، ر.م، 16 عاما، ح.ر، 24 عاما،ع.ر، 37 عاما، م.م، 17 عاما، وجميعهم مقيمون مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بطريق المحمودية - أبو هواش، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحمودية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.