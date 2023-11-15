ضبط عبوات دوائية بيطرية مخالفة في حملات تفتيشية بمراكز الشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن إدارة الخدمات قامت بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية والقاهرة والرقابة التجارية بالشرقية، بتنفيذ حملات تفتيشية على عيادات و معارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز (بلبيس وههيا ومنيا القمح)، وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية و التفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري،أن الحملة التفتيشية قامت بالمرور على عدد من مراكز بيع الأدوية البيطرية بمراكز بلبيس وههيا ومنيا القمح، وأسفرت عن ضبط ٤٥٢ عبوة لـ ٥٦ صنف ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

ولفت إلى أنه تم ضبط ٢٧ ألف جرعة تحصين منتهى الصلاحية، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات، والتحفظ على الأدوية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.