حملات شباب الجامعات للتبرع بالدم لأهالي غزة (شاهد)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: “حملات شباب الجامعات للتبرع بالدم..والدور الشعبي في الدعم الإنساني للفلسطينيين”.

وذكر التقرير، أنه منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة لعبت الجامعات المصرية دورا هاما وكانت على خطى الدولة والقيادة السياسية في دعم المصابين الفلسطينيين، سواء على مستوى حملات التطوع لشباب الجامعات أو من خلال المساهمة في تشكيل فرق طبية لتقديم الخدمات للمصابين الذين يتلقون العلاجَ في المستشفيات المصرية.

المتطوعين للتبرع بالدم

طلاب أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة كانت في مقدمة صفوف المتطوعين للتبرع بالدم مع إعلان الجامعة إطلاق حملات للتبرع بالدم بالتنسيق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والتي استمرت على مدار أكثر من 10 أيام متتالية سواء في الحرم الجامعي للجامعة أو بكلية طب قصر العيني.

ووفرت جامعة القاهرة 3 سيارات للتبرع بالدم، الأولى بجوار مبنى إدارة الجامعة والثانية في مدخل المدينة الطلابية والثالثة بقصر العيني من أجل إتاحة الفرصة للتبرع بالدم لأقرب نقطة لهم دون تعطيل حركة العمل أو الدراسة.

وفي السياق ذاته، أطلقت أسرة طلاب من أجل مصر حملة للتبرع بالدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وحرصا من الجامعة على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لفلسطين من أجل تخفيف حدة العدوان الذي أدى إلى سقوط الضحايا المصابين.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأطلق أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان حملة موسعة للتبرع بالدم بمختلف الجامعات المصرية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

