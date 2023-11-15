كشف حقيقة فيديو خطف طالب من مسجد بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، في كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً تعليق لأحد الأشخاص بشأن قيام 4 مجهولين باستيقاف طالب حال خروجه من أحد المساجد بمحافظة الدقهلية، واصطحابه لأحد الشوارع الفرعية، وتركه لدى قيام المارة بالتدخل مدعياً بأنها محاولة سرقة أو اختطاف.

تبين عدم صحة ما تم تداوله كما تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد والدة الطالب المذكور وبسؤالها نفت تعرض نجلها لمحاولة سرقة أو اختطاف.

وأفادت أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه عقب خروجه من أحد المساجد قام 4 أطفال بجذبه من ملابسه إلى أحد الشوارع المجاورة للمسجد على سبيل المزاح.

استخدموا ربع نقل مجهولة.. حبس عصابة سرقة السيارات في المعصرة

استمعت نيابة حلوان الجزئية، إلى اعترافات تشكيل عصابي، حول اتهامهم بسرقة سيارة في المعصرة، حيث اعترف المتهمون أنهم يتبعون أسلوبًا احترافيًا في سرقة السيارات، موضحين أنهم استخدموا سيارة ربع نقل مطموسة اللوحات في المعصرة.

لتقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

في وقت سابق، ورد بلاغ لقسم شرطة المعصرة من أحد المواطنين باكتشافه سرقة السيارة ملكه، حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

تم تحديد مرتكبى الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة، وأنهما سرقا السيارة بأسلوب السحب بإستخدام سيارة ربع نقل "مطموسة اللوحات".



