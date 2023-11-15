لفطار صحي.. حضري بودينج فرنش توست| يمد الجسم بالطاقة

يرغب متابعو الدايت في تناول وصفات جديدة وشهية، تمدهم بالطاقة والنشاط، كما تشعرهم بالشبع فترة أطول، لذا نقدم لك طريقة عمل فرنش توست بالعسل.

بودينج فرنش توست

طريقة بودينج فرنش توست

المقادير

- سكر : ربع كوب (+ 2 ملعقة كبيرة)

- كاسترد : 2 ملعقة كبيرة

- الفانيليا : ربع ملعقة صغيرة

- حليب : نصف كوب (سائل)

- خبز التوست : 4 شرائح (مقطع إلى مكعبات)

- الزبدة : ربع كوب

- العسل : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

ضعي السكر والكاسترد والفانيليا في وعاء، واخلطي المكونات جيداً، ثم أضيفي الحليب واخلطي حتى تتجانس المكونات.

غمّسي قطع خبز التوست بمزيج الحليب، وضعيها في طبق جانبي.

في مقلاة على النار، ذوبي الزبدة، ثم اقلي قطع التوست من الجهتين حتى تتحمر، وضعيها في طبق التقديم، ثم أضيفي العسل على الوجه، ( يمكنك تزيينه بالفواكه لمفضله لديك)، ثم قدمي بودينج صحي ولذيذ.

فوائد تناول العسل

مضاد للجراثيم والميكروبات

العسل يشبه المضادات الحيوية حيث أن له القدرة على قتل العديد من الميكروبات، والفيروسات والفطريات، كما ويتفاعل مع خلايا في الجسم لإفراز مواد مطهرة تقلل من الالتهابات والتسممات.

الوقاية من السرطانات

يحتوي العسل على الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة، وفي الواقع فإن واحدة من مضادات الأكسدة الفريدة من نوعها تسمى (Pinocembrin) وجدت فقط في العسل، ومن المعروف أن مضادات الأكسدة لها دور كبير في الوقاية من السرطان ومنع تكاثر الخلايا السرطانية، وخاصة في حالات سرطان المريء، والفم، والأمعاء والمعدة.

علاج السعال

وفقًا للعديد من الأبحاث فإن العسل علاج فعال وآمن في علاج سعال الأطفال من الأدوية المستخدمة من دون وصفة طبية، حيث يساعد في إزالة البلغم والتهابات الحنجرة وتخفيف الكحة، وبهذا يدخل في صناعة العديد من أدوية الكحة.

الوقاية من أمراض القلب

يعزز تناول العسل الطبيعي من مضادات الأكسدة، مثل البوليفينول، والتي تلعب دوراً في الوقاية من الأمراض القلبية، ومن فوائد العسل التي تساهم أيضاً في الحفاظ على صحة القلب ما يلي:

-خفض ضغط الدم.

-تقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

-تقليل خطر الإجهاد التأكسدي على الخلايا الصحية.