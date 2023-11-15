أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء لدى التاجر

أسعار زيت الطعام.. حالة من التباين تشهدها أسعار زيوت الطعام خلال مستهل تعاملات الشراء والبيع صباح اليوم الأربعاء، واستقرت معظم الأنواع، بينما قفز الأولين والصويا بمقدار يتراوح ما بين 1000 إلى 5500 جنيه للطن، وخيم الهدوء والثبات لدى المستهلك خلال التعاملات.

وفي وقت سابق، أكد مجلس الوزراء، أن مصر لديها احتياطيات استراتيجية من الزيوت النباتية تكفي لتغطية استهلاك 5.7 شهور، وفي نهاية أغسطس الماضي، كانت احتياطيات البلاد الاستراتيجية من الزيوت النباتية تكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6.7 شهور.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، أعلنت، الأسبوع الماضي، عن ممارسة لشراء زيت خام مستورد لعام 2023 /2024.

ويتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وعلى بطاقات التموين بسعر 30 جنيهًا للعبوة وزن 800 جرام، ضمن العديد من السلع الغذائية الأخرى، بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية ولدجى تاجر الجملة، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات المستجدة التي تطرأ على أسعار السلع بسبب الاضطرابات التي تشهدها السوق المصرية، وجاءت أسعار زيت الطعام اليوم على النحو الآتي:

أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء

زيت الطعام

سعر زيت الذرة الخام

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 43,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 52,000 جنيه للطن.

سعر زيت الصويا المكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر، ارتفاعًا هائلاً في قيمته بنحو 5500 جنيه، مسجلًا 55,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 50,000 جنيه للطن.

زيت الأولين

وزاد بشكل حاد سعر زيت الأولين، بمقدار 1000 جنيه، مسجلًا 52,000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 45 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 40 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 48 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيهًا.