استمرار حبس ديلر الهيروين في المقطم

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بتجديد حبس عاطل، لاتهامه بحيازة كميات من مخدر الهيروين وترويجها على عملائه في المقطم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وتخصص نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، واتخذ من مكان سكنه مسرحا لممارسة نشاطه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وفاة وإصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص ببلبيس



لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بلبيس - بنها، أمام قرية حفنا بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول جثتين لشخصين، و5 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم التحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتى في المستشفى وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.



وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بلبيس - بنها، أمام قرية حفنا بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة شاب في مشاجرة بأكتوبر

لقى شاب مصرعه بطعنة نافذة على يد آخر في مشاجرة بمنطقة أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وضبط المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا من غرفة النجده بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط قتيل، في دائرة القسم.



على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى أحمد، مصاب بطعن نافذة، بسلاح أبيض سكين.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه لقي مصرعه على يد شاب آخر بطعنة نافذة في مشاجرة بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

فيما لقي طالب مصرعه على يد سائق لتعثره في سداد ديونه في كفر الشيخ. وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم.

تلقى مركز شرطة قلين بمديرية أمن كفرالشيخ بلاغا بالعثور على جثة طالب، يقيم بدائرة المركز، بدائرة المركز وبها جروح وكدمات متفرقة.