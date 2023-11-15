ليال عبد الخالق تكشف تفاصيل مسلسل «عودة البارون» ‏

كشفت الفنانة اللبنانية ليال عبد الخالق تفاصيل دورها في مسلسل "عودة البارون " من إخراج سامر خضر ،

حيث تشارك في عشر حلقات مع النجم حسين فهمي في العديد من المشاهد والدي يعرض حاليا علي أخد المنصات العربية

ويتكون المسلسل من 15 حلقة تم تصويرها بين مصر وتركيا، وتدور أحداثه عن شخصيات تعيش بعد 30 عاماً وهي مسكونة بهواجس الماضي، حيث وصل عزام الرشيدي 60 عاماً - ويجسد الشخصية النجم حسين فهمي- إلى مصر بعد غربة طويلة، ليعيد افتتاح فندقه المهمل منذ مدة، هذا فقط، ولكنه يصطحب محاميه الأردني مؤنس وصديقه القديم حسن، ويستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدي بخمسة شباب هم (رجائي، راوية، دارين، هاني، وشريف) ويستدعيهم ليقيموا في فندقه، ويقومون بالتجريب لإنجاز مشاريع مبتكرة خارج الصندوق

وشاركت ليال عبد الخالق في رمضان بمسلسل " نسل الأغراب " ومسلسل فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى بدور ضيفة شرف حيث فتاة استعان بها دياب لإيهام زوجته هبة مجدى أنه تزوجها عليها، وذلك بعد مشاركتها في أكثر من مسلسل مثل "أيوب" مع مصطفى شعبان، "سبع أرواح" بطولة خالد النبوى، "ظل الرئيس" مع ياسر جلال، و"قسمتى ونصيبك 2" و"أبو العروسة".

، ويشارك في المسلسل النجم المصري حسين فهمي الذي غاب عن الدراما التليفزيونية عدة سنوات، إضافة إلى النجم المصري خالد سليم، والنجمة المصرية نهال عنبر، والنجم الأردني ساري أسعد، وربيع زيتون والنجم اللبناني آلان الزغبي، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم، وميس حمدان، والممثلة السورية كاترين على، وظهور خاص للفنانة اللبنانية رزان المغربي، والفنان الأردني عبد الرحمن خضر، وأحمد عاشور المسلسل إنتاج محمد منصور والمشرف العام على الإنتاج والتصوير خارج مصر وداخلها يوسف خضر