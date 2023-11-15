محافظ الغربية و الوفد الافريقي يتفقدون معرض من قلب الدلتا لدول افريقيا “

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه الوفد الافريقي رفيع المستوى من جمعية رجال الاعمال الافارقة وعدد من السفراء الافريقين ، والمهندس شريف يونس العضو المنتدب للمنطقة اللوجستية،معرض من قلب الدلتا الى كل دول افريقيا “صنع في الغربية “ والمقام بالمنطقة اللوجستية في طنطا والذي يضم أقسام متنوعة من الصناعات التي تشتهر بها محافظة الغربية.

قام محافظ الغربية والوفد بتفقد أقسام المعرض والمكونة من 60 قسم متنوع لعرض منتجات السجاد اليدوى ،الاقمشة والمنسوجات ،صناعة الزبيب،الفخار ،منظفات وكيماويات ، ادوات منزلية ،أثاث وموبليا ،الكتان ومنتجاته ،صناعات جلدية.

فضلا عن ان المعرض يضم عدد من منتجات مبادرة نحن الأكثر إنتاجا، والتي أطلقتها المحافظة لدعم الصناعات والحرف اليدوية داخل 23 قرية منتجة،منها منتجات الكتان من قرية شبرا ملس، منتجات إعادة تدوير الكاوتش من قرية ميت الحارون، صناعة المنظفات من قرية كفر الجنيدي، منتجات عسل النحل من قرية شبشير الحصة، منتجات السجاد اليدوي من قرية الدواخلية، منتجات الزبيب من قرية شنراق، منتجات الفخار من قرى بسيون وكفر الزيات، بالإضافة إلى العديد من القرى المنتجة الاخرى .

و أشادت الوفود الأفريقية بجودة ورقى المعروضات بأجنحة معرض من قلب الدلتا الى كل دول افريقيا “صنع في الغربية “،كما أبدت الوفود إعجابها الشديد بمنتجات القرى المنتجه بمحافظة الغربية.

واكد محافظ الغربية ان المعرض يهدف لإيجاد قنوات جديدة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين المحافظة والدول الأفريقية والعمل على تبادل الخبرات بين أصحاب المشروعات والصناعات في المحافظة وهذه الدول، بالإضافة إلى زيادة منافذ تسويق لمنتجات محافظة الغربية في أفريقيا خاصة المنتجات اليدوية التي تتمتع بإقبال من الجمهور.

واشار المحافظ ان أقامه المعرض يأتي في إطار تعزيز سبل التعاون بين المحافظة ومختلف الدول بما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين محافظة الغربية ودول أفريقيا، ويمثل خطوة استراتيجية للتعاون بين دول القارة والفرص الاقتصادية الواعدة التي تقدمها المحافظة لدعم وتنمية التبادل التجاري،مؤكدا على حرص المحافظة على التعاون مع المؤسسات والجهات التنموية في القارة الأفريقية وفي دول حوض النيل للعمل على زيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول القارة باعتبارها سوق واعد أمام المنتجات المصرية، ما يساعد في فتح نوافذ تصديرية لمنتجات أصحاب المشروعات في المحافظة .