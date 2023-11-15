الصليب الأحمر: نفتقد التدابير الأمنية لأداء دورنا في غزة

أوردت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الصليب الأحمر فقد تواصله مع كل الأطراف لمنع حدوث كارثة بمجمع الشفاء.

وأكد الصليب الأحمر افتقاده لكل التدابير الأمنية التي تمكنه من أداء دوره في غزة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، جزءًا من مجمع الشفاء الطبي، غربي مدينة غزة، بعد حصاره لليوم السـادس على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان من داخل المجمع، إفادتهم بسماع أصوات إطلاق نار في ساحات المجمع.

اقتحام قوات الاحتلال للمستشفى

وأوضحت أن حالة من الهلع والخوف تسود المرضى والنازحين والطواقم الطبية في داخل المستشفى، بعد اقتحام قوات الاحتلال للمستشفى.

وتتمركز دبابات الاحتلال على أبواب مجمع الشفاء الطبي، وتحاصره من كافة الجهات، وشهدت الساعات الماضية قصفًا وإطلاق نار كثيفين في محيطه.

مجمع الشـفاء

وكانت قوات الاحتلال، قد أبلغت فجر اليوم، الطـاقم الطـبي في مجمع الشـفاء، بنيتها اقتحام المجـمع، الذي يضم داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين.