منتخب مصر للشباب يستهل مشواره ببطولة اتحاد شمال إفريقيا أمام ليبيا اليوم

يفتتح منتخب مصر للشباب مشواره ببطولة اتحاد شمال إفريقيا الودية، مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023، بمواجهة نظيره منتخب ليبيا.





بطولة اتحاد شمال أفريقيا في تونس

وانطلقت مباريات البطولة التى تستضيفها دولة تونس خلال الفترة من 13 حتى 22 نوفمبر الجاري، بمباراتي تونس مع الجزائر بجانب ليبيا و المغرب.



وتقام بطولة اتحاد شمال إفريقيا بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.



ويستهل منتخب مصر للشباب تحت قيادة وائل ريال المدير الفنى للفارعنة مشواره بالبطولة بمواجهة منتخب ليبيا في إطار المواجهة الأولى التى تجمعهما على ملعب الكرم بتونس.



واستطاع منتخب تونس تحقيق فوزا كبيرا على انظيره منتخب الجزائر بنتيجة 4-2، فيما حقق منتخب المغرب فوزًا ساحقا على نظيره ليبيا بنتيجة 6 ـ صفر.