استمرار سقوط الأمطار على كافة الأنحاء.. والأرصاد تحذر

تشهد البلاد خلال هذه الفترة سقوط للامطار على كافة أنحاء البلاد نظرًا لأننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الحاد والسريعة فنرى الاربعة فصول في اليوم الواحد.

أجواء خريفية

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن الأجواء خريفية ممتعة وهناك غطاء سحابي على شمال البلاد يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس صباحًا، وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على شمال البلاد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

الطقس السائد معتدل الحرارة

وذكرت الهيئة، أن الطقس السائد معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف يف أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الاثنين المقبل.

شبورة مائية كثيفة

وأفادت، هناك شبورة مائية كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 14 والعظمى 23