الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة اليوم .. و6 نصائح للمواطنين لتجنب المخاطر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ظاهرة جوية خطيرة خلال ساعات اليوم، ناصحة المواطنين بضرورة توخي الحذر والحرص أثناء مزوالة نشاطاتهم اليومية بالشوارع والطرق.

ونوهت هيئة الأرصاد الى ضرورة توخى الحذر من شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، وتلك الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد ووسط سيناء.

رياح وسحب رعدية

وتوقعت الأرصاد، في بيان صحفي أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر، طقس مائل للحرارة غائما، خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية، ومائلا للحرارة على شمال الصعيد، وحار على سيناء وجنوب الصعيد، ولطيفا ليلا على أغلب أنحاء البلاد.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، إضافة إلى أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد، وفق بيان هيئة الأرصاد.

الأرصاد تناشد المواطنين

وتتوقع الأرصاد الجوية هطول أمطار متوسطة، وتكون رعدية على بعض الأماكن وخاصة تلك شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

فيما وتناشد الأرصاد الجوية المواطنين، بضرورة الاحتماء داخل العمارات السكنية، خلال فترات سقوط الأمطار وتجنب القيادة إلا فى حالات الضرورة القصوى، مع التنويه بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة لتجنب وقوع حوادث التيار الكهربائى، مع أخذ الحيطة بعدم الوقوف أسفل لافتات الإعلانات أو الأشجار طويلة الأرتفاع.

نصائح للمواطنين لتجنب المخاطر

وقدمت هيئة الأرصاد عدد من النصائح للمواطنين للتعامل مع الشبورة منها: