موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يستهل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر ولاعبيه، بداية المشوار نحو الحدثالأكبر في التاريخ " مونديال العالم 2026"، حيث ستكون البداية أمام منتخب جيبوتي، في أولى مباريات الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات مونديال العالم 2026

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة منتخب مصر ونظيره جيبوتي مساء غدا الخميس الموافق ١٦ نوفمبر 2023، في تمام السادسة باستاد القاهرة الدولي، بالجولة الأولى التى تجمعهما بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.



القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي بتصفيات كأس العالم

وتذاع مباراة مصر وجيبوتي بتصفيات كأس العالم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة بشكل حصري، بعد حصولها على حق بث مباريات جميع مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات المونديال.