الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

في حب بسكوت المدارس..

يتعمله تمثال ذهب.. مناشدات لبيع بسكوت المدارس بالسلاسل التجارية وإشادات بجودة التغذية المدرسية

بوابة الوفد الإلكترونية

تعالت في الساعات الأخيرة العديد من المناشدات التي تطالب وزارة التربية والتعليم بضرورة توفير بسكوت المدارس في المحلات والسلاسل التجارية، لجودته والذي نال إعجاب وإشادة الآلآف من الأسر المصرية.

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يأتي هذا في الوقت الذي ينتهج فيه الملايين من المصريين اتجاه المقاطعة لعشرات من المنتجات الأجنبيه ومن ضمنها البسكوت والويفر بأشكاله، مما جعل المصريين يطالبون بتوفيره للبيع في السلاسل والأكشاك كمنتج مصري محلي الصنع وعالي الجودة وينافس بقوة المنتجات الأجنبية.

في هذا السياق نشرت العديد من الصفحات على مواقع التواصل مناشداتها وإعجابها وإشاداتها بصورة ساخرة، فقالت صفحة دعم المنتجات المصرية "الراجل اللي بيعمل بسكويت المدارس دا لازم يتعمله تمثال ذهب والله العظيم".

 كما نشر أحدى الحسابات "ويفر بموت فيه هاتولي بسكوت المدرسه كله هشتريه".

وقال حساب آخر بسكوت المدارس الايام دى شكل وطعم وجودة فى حته تانيه خالص.. رجعونى التعليم تانى يا جدعان.

وطالبت أحدي الصفحات " نطالب اداره الجامعات أنها تعملنا بسكوت من ده للجامعه علشان اخويا بقا ياكله قبل ما يجي م المدرسه".

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