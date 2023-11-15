الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مبادرة خفض الأسعار.. سلع في متناول جيوب المواطنين

سلع غذائية
سلع غذائية

تواصل وزارة التموين، مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك من خلال 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية، لطرح السلع بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%.

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مبادرة تخفيض أسعار السلع

ومنذ إطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع، تنفذ وزارة التموين حملات تفتيش بشكل دورى على أماكن تنفيذ مبادرة خفض الأسعار أسبوعيًا بجميع المحافظات، بغية الوقوف على مدى الالتزام بالأسعار لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

أسعار السلع ضمن المبادرة 

سعر سكر أبيض 1 ك  27 جنيهًا       

سعر أرز المطبخ 1 كيلو 23 جنيهًا

سع أرز الريف 1 كيلو  23 جنيهًا

سعرالأرز البلدى عريض الحبة 1 كيلو 22 جنيهًا

سعر زيت طعام خليط 700 مل 27 جنيهًا     

سعر زيت طعام خليط 1 لتر 46 جنيهًا

سعر زيت سندباد 1 لتر 42 جنيهًا       

سعر مكرونة ستار 400 جرام 8 جنيهات

سعر مكرونة ستار 1 كيلو 20 جنيهًا       

سعر مكرونة كايرو 1 ك 16.27 جنيه            

سعر دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو 85 جنيهًا

سعر دواجن محلى مجمدة 1 كيلو  105 جنيهات

سعر طبق بيض  125 جنيهًا

سعر حليب بخيره 1 لتر  29 جنيهًا

سعر حليب بخيره 500 كجم  15.5 جنيه

سعر عدس أصفر 1 كيلو 36.5 جنيهًا            

سعر عدس أصفر 500 جرام  22 جنيهًا

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