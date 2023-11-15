د. عبدالسند يمامة: "اخترت زيارة البابا تواضروس قصدًا.. شعار الوفد الهلال والصليب"

أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أنه خرج في أول زيارة له خلال الحملة الانتخابية لخارج الوفد للقاء قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

لماذا كانت زيارة د. عبدالسند يمامة الأول خارج الوفد لبابا الإسكندرية

وأوضح "يمامة"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة "سي بي سي"، اللقاء استمر لمدة ساعة على الأقل وكان هناك حديث ودي للغاية، مؤكدًا أن قداسة البابا تواضروس الثاني هو مسئول وصاحب مقام رفيع وله كل الحب والإجلال، معقبًا: "قولتله أنا اخترتك قصدًا.. لتكون أول زيارة لشخصية خارج الوفد.

وتابع رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي،: "الدستور يقول المواطنة.. من أقرب 10 أصدقاء لي هو شخص مسيحي وليس هناك فرق وهناك صفحة في جريدة الوفد يوم الأحد باسم صفحة الكنيسة.. شعارنا في حزب الوفد الهلال والصليب".

ونوه بأن الشخص الوحيد الذي تحدث هي د. منى مكرم عبير لاعتبارات تاريخية وشخصية وهي مسيحية ودودة للغاية وليس هناك فرق بين مسلم ومسيحي وهذه من ثوابت حزب الوفد.

د. عبدالسند يمامة خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة "سي بي سي"

وفي نفس السياق، كان التقى المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

فى بداية اللقاء رحب قداسة البابا تواضروس بالدكتور عبدالسند يمامة والوفد المرافق له على أرض الكاتدرائية.

وقال المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة، إنه يحمل تقديراً خاصاً للكنيسة المصرية ودورها الروحى والتاريخ الوطنى للبابوات على مدار تاريخ مصر من التنوير والتسامح.

وأضاف أن أول زيارة يقوم بها لشخصية عامة كانت لقداسة البابا تواضروس وفى بداية حملته الانتخابية، وأن اختيار الزيارة وتوقيتها مقصود وله دلالته، فمن يحب مصر يؤمن بالتسامح ونحن فى حزب الوفد إخوة ومن تحدث فى بداية حملتى الانتخابية وفى المؤتمر الصحفى الأول لحملتى كانت الدكتورة منى مكرم عبيد وهى وفدية قبطية.