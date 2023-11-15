د. عبدالسند يمامة: "ماخدتش جنيه من ودائع الحزب.. واتحمل أنا الحملة الانتخابية ماديًا"

قال د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن الحملة الانتخابية الخاصة به كمرشح لرئاسة الجمهورية تم تقسيمها بشكل هرمي أو مثلث وأنه على رأس هذه الحملة، وهناك منسق للحملة وهناك متحدث رسمي باسم الحملة.

الحملة الانتخابية لـ د. عبدالسند يمامة

وأشار "يمامة"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة "سي بي سي"، إلى أن لديه 27 لجنة بـ27 محافظة ومن أجل التواصل تم التقسيم لقطاعات من أجل التواصل السريع، كما أن هناك محافظات مليئة ماديًا وهناك محافظات به إمكانيات أقل ويتم التعامل مع الجميع.

وتابع: "محدش أداني جنيه.. ماخدتش جنيه من ودائع الحزب.. وأتحمل أنا الحملة الانتخابية"، مشددًا على أن الحملة لها ميزانية مستقلة ويتم الإنفاق على الحملة بالاستعانة مع الوفديين.

وفي وقت سابق، ناشد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات الرئاسة، الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتابع "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، الأحد الماضي،: "لم أحصل على أي مقابل مادي كدعم وأتحمل تكلفة الحملة، ولم أحصل على أي تبرع، كما تحمل بعض أعضاء الحزب تكلفة الحمل معي ولم أستخدم أموال الحزب، وخصصنا 20 مليون جنيه للحملة ولن نتخطَ هذا المبلغ".

وأشار إلى أنه سيقدم برنامجه الانتخابي لمصر بصرف النظر عن فوزه بالانتخابات أم لا، معقبا :"النجاح في الانتخابات هم وكان الله في عون من سيفوز في الانتخابات، أستطيع أن أكون بديلا وأن أقدم الرؤى الناجحة".