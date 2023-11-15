الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رسالة د. عبدالسند يمامة للشعب المصري: عليكم حسن الاختيار

د. عبدالسند يمامة،
د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي

ووجه د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، رسالة للشعب المصري والمواطن المصري خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت أمام صناديق الاقتراع، قائلًا: "لابد من حسن الاختيار والاختيار هو مسألة مهمة جدًا".

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وأوضح يمامة"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أنه يناشد المواطنين بحسن الاختيار.


 

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د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد

وفي وقت سابق، وجه د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، رسالة للشعب المصري خلال اختيار رئيس الجمهورية، قائلًا: "عليكم الاختيار الجيد"، مشددًا على أن "مصر تنتخب" تعني أن الشعب يختار رئيس الجمهورية.

الدكتور عبدالسند يمامة يوجه رسالة للشعب المصري

وأكد "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، المُذاع عبر شاشة "المحور"، أنه على المصريون أمام صندوق الاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية أن يختاروا، معقبًا: "الانتخاب واختيار مرشح هي شهادة سيحاسب عليه الله.. الشهادة ملهاش كفارة".

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د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد

وأضاف أنه على الشعب المصري أن يختار الأفضل، موجهًا رسالة للشعب المصري: "اعطوا أصواتكم لمن تعتقدوا أنه الأصلح ليقود في المرحلة القادمة لصالح البلد".

وأشار إلى أن لا بد من اختيار الأصلح في رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن في برنامجه الانتخابي هناك لحلول لـ 4 محاور اقتصادية وتعليمي وسياسي وقضية سد النهضة، مشددًا على أن هذه الحلول مكتوبة من أجل مصر.

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