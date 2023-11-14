اختل توازنه أثناء الصيد.. مصرع عامل غرقًا في ترعة المريوطية بالهرم

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوطه في ترعة المريوطية، بدائرة قسم شرطة الأهرام.

تعود تفاصيل الواقعة، حين تلقي قسم شرطة الأهرام، بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها غرق شخص بترعة المريوطية بدائرة القسم، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عامل باصطياد الأسماك، انزلقت قدماه، مما تسبب في سقوطه في الترعة وغرقه، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وفي سياق أخر لقى شاب مصرعه بطعنة نافذة على يد آخر في مشاجرة بمنطقة أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وضبط المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا من غرفة النجده بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط قتيل، في دائرة القسم.



على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى أحمد، مصاب بطعن نافذة، بسلاح أبيض سكين.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه لقي مصرعه على يد شاب آخر بطعنة نافذة في مشاجرة بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.