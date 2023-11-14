حمى الضنك في مصر.. مستشار الرئيس يطمئن المواطنين

طمأن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، المواطنين بشأن انتشار مرض حمى الضنك في مصر، مؤكدا أن المرض موجود في مصر منذ زمن بعيد، وأن كافة الإجراءات الوقائية للتخلص من البعوضة التي تنقل المرض تتم بشكل قوي.

مرض حمى

وأضاف تاج الدين أن كل الحالات التي تعرضت للمرض تتلقى الدواء وتتماثل للشفاء بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن أعراض المرض تستمر من يومين إلى 7 أيام، وتتحسن الحالة الصحية في غضون أسبوع إلى أسبوعين.

وأشار تاج الدين إلى أن أعراض الإصابة بمرض حمى الضنك تتمثل في حمى أكثر من 38 درجة مئوية، وصداع شديد، وألم خلف العين، وآلام في العضلات والمفاصل، وقد يصاحبها الغثيان، والقيء، وتورم الغدد، وطفح جلدي.

ولفت تاج الدين إلى أنه قد تتطور الحالة في بعض المرضى إلى أعراض شديدة، وتشمل ألم شديد في البطن، قيء مستمر، تنفس سريع، نزيف اللثة أو الأنف، إرهاق، وجود دم في القيء أو البراز، الشعور بالعطش الشديد، شحوب الجلد وبرودته، الشعور بالضعف.

ووجه تاج الدين المواطنين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار مرض حمى الضنك، وذلك من خلال التخلص من المياه الراكدة، واستخدام الناموسيات، وتطبيق وسائل الوقاية الشخصية.