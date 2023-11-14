محافظ جنوب سيناء يستقبل مفوض مجلس الدولة الجديد

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء،مساء اليوم بمكتبة بمدينة شرم الشيخ المستشار احمد محمد صديق مفوض مجلس الدولة الجديد لمحافظة جنوب سيناء وذلك بمناسبة بداية عملة بالمحافظة، مؤكدا ان كافة الجهات تعمل بروح الفريق من خلال التعاون المثمر والبناء بين كل الأجهزة، بما يصب في مصلحة المواطنين، وتمنى له التوفيق في عملة الجديد .



كما افتتح اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مشغل للخياطة بقرية الوادي التابع لمدينة طور سيناء، وإنه جرى تطوير وتجهيز المشغل بكافة الأجهزة لتدريب السيدات على الخياطة، والمشغولات اليدوية، ليكون نواة لإقامة مشروعات متناهية الصغر خاصة بهم، مما يسهم في زيادة دخل أسرهم الاقتصادي.

وأوضح المحافظ، أن مدينة طور سيناء يوجد بها مشغلين إحداهما بمنطقة توشكي ، والآخر بوادي الطور، ويضمان عددًا من ماكينات الخياطة، ويجري تدريب السيدات بهما على كيفية تشغيل هذه الماكينات وصيانتها، وتعليم طرق القص والخياطة بالباترون وغير الباترون، ومشغل لتعليم الخياطة.