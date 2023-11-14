جوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن انزعاجه الشديد لفقدان أرواح بمستشفيات غزة.

وفي سياق آخر، أعلن المكتب الإعلامي بغزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 11500 وأكثر من 29000 إصابة منذ بدء الحرب على غزة.

وأكد وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف، اليوم الثلاثاء استعداد روسيا للمساعدة في إجلاء مواطني دول "رابطة الدول المستقلة" الذين يرغبون في مغادرة قطاع غزة.

وقال كورينكوف -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "لدينا معلومات تفيد بأن بعض مواطني الاتحاد السوفيتي السابق أرادوا عبور الحدود عند نقطة تفتيش رفح مع مواطنين روس. نحن لا نرفض أحدا. بالطبع، سوف نأخذهم ونعيدهم".

يُشار إلى أنه تم ترتيب عملية إجلاء المواطنين الروس المحاصرين في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة من قبل وزارة الطوارئ الروسية ودبلوماسيين.

وعبرت المجموعة الأولى المكونة من 70 مواطنًا روسيًا الحدود عند نقطة تفتيش رفح إلى مصر في 12 نوفمبر الجاري. كما عبرت مجموعة مكونة من 169 مواطنًا روسيًا نقطة التفتيش خلال اليومين الماضيين.

وتعد رابطة الدول المستقلة أو اتحاد الدول المستقلة هي منظمة دولية أورو-آسيوية مكونة من 12 جمهورية سوفياتية سابقة ومقرها في مينسك، عاصمة بيلاروسيا. وتتألف من روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان وطاجكستان وقرجيزستان.