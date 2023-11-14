أحمد موسى يكشف سبب زيارة رئيس الشاباك الإسرائيلي لمصر (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الشاباك الإسرائيلي في زيارة لمصر من أجل مباحثات لتنفيذ الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى.

معبر رفح البري مفتوح من أجل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأضاف أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع غلى فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن معبر رفح البري مفتوح من أجل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مضيفا أن مصر لم تغلق معبر رفح البري نهائيا

وأشار أحمد موسى إلى أن هناك ملحمة مصرية لاستمرار إيصال المساعدات الاغاثية إلى غزة، متابعا أن الطرف الآخر هم من يعيقون إيصال المساعدات الإنسانية.

تحدث مالك شركة X، إيلون ماسك، مع رئيس الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، بعد أن قال إنه سيمكن الوصول إلى بعض الإنترنت في غزة من خلال شبكته الفضائية ستارلينك، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية الإثنين.

وفقًا للتقارير، أخبر إيلون ماسك بار أنه لن يمنح حق الوصول إلا لمنظمات الإغاثة المعترف بها.

قطعت إسرائيل معظم خدمات الإنترنت والهواتف في القطاع، ابتداءً من يوم الجمعة، للحد من قدرات اتصالات حماس بينما توسع عملياتها البرية في القطاع، في حرب شنتها بعد أن ذبح مسلحو حماس 1400 شخص في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.



وتقول إسرائيل إن هجومها يهدف إلى تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية، وتعهدت بالقضاء على حماس بأكملها، التي تحكم القطاع.

كما تقول إنها تستهدف جميع المناطق التي تعمل فيها حماس بينما تسعى إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وفقًا للقناة 12، قال إيلون ماسك إنه سيتحقق مرة أخرى مع مسؤولي الأمن الإسرائيليين والأمريكيين قبل تمكين أي اتصالات.

يوم الأحد، نقلت وكالة رويترز عن تقارير إعلامية فلسطينية أن الاتصال الهاتفي والإنترنت يعود تدريجيا إلى القطاع. وقالت شركة مراقبة الشبكة العالمية Netblocks أيضًا إنه تمت استعادة الاتصال بالإنترنت.

نشرت الشركة على موقع X، تويتر سابقًا: “تظهر بيانات الشبكة في الوقت الفعلي أنه تتم استعادة الاتصال بالإنترنت في قطاع غزة”.