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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جلسة الزمالك وأوسوريو تنتهي دون الوصول لاتفاق

أوسوريو
أوسوريو

انتهت الجلسة التي عقدها مسؤولي الزمالك مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، خلال اللحظات الماضية، دون الوصول لاتفاق رسمي.

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وتمسك أوسوريو بالحصول على راتبه المتأخر لمدة 3 شهور، إلى جانب قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع الفارس الأبيض.

ويبحث مجلس إدارة الزمالك عن حل أزمة أوسوريو خلال الفترة المقبلة، حيث لا يريد مسؤولي القلعة البيضاء عدم لجوء المدرب الكولومبي للفيفا، بعد إيقاف القيد الذي تعرض له الفريق خلال الفترة الماضية.

وقرر الزمالك استمرار معتمد جمال كقائم بأعمال المدير الفني للزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك حتى التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح، ليصعد للمباراة النهائية من بطولة كأس مصر، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3.

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