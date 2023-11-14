"جنايات قنا" تحيل أوراق شاب للمفتى لقتلة آخر رميا بالرصاص

قررت محكمة جنايات قنا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مؤمن أبوالفتوح رضوان، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا ومحمد عمر عبدالجواد، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك، بمعاقبة شاب بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي بتهمة قتل آخر رميا بالرصاص داخل تاكسي بمنطقة المساكن التابعة لمركز قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى 6 سبتمبر من عام2021 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين الدسوقي.إ.ع، وعمه أحمد.ع.ا، ونجله محمد، تهمة قتل المجني عليه عبدالعليم سعد وادي، رميا بالرصاص داخل سيارة تاكسي بمنطقة المساكن التابعة لدائرة قسم شرطة قنا، بسبب خلافات سابقة بينهم.

وكشفت التحريات أنه حال استقلال المجني عليه تاكسي بمنطقة المساكن بالقرب من جامعة جنوب الوادي، استوقفه شابان مجهولين يقودان موتوسيكل، وأطلق أحدهما عليه رصاصة أصابت رأسه من الخلف، وفرا هاربين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا برقم 15381 لسنة 2021 جنايات قسم قنا والمقيدة برقم 3209 لسنة 2021 كلي قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهم الأول بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة الثالث من ديسمبر للنطق بالحكم.