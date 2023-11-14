خبير سياسات دولية: المجتمع الدولي أدرك رسالة السيسي وسعيه لتحقيق السلام

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن الضغط داخل الإدارة الأمريكية على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بخصوص الدعم الأمريكي لإسرائيل في حرب غزة وهو يعكس تحولًا مهمًا في الرأي العام العالمي والأمريكي، مشددًا على أن هناك 40 وكالة يدفعون إلى بايدن ويطالبوه بأن يجب أن يقف إطلاق النار وهو تحول مهم جدًا.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة:

وأوضح “سنجر”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الأمريكيين فيما يقدم من الدول المجاورة للقضية الفلسطينية، والتركيز هنا على مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن اسم الرئيس ومصر يتكرران بشكل كبير في الصحافة الأمريكية لأنهم سمعوا وفهموا الرسالة المصرية ورسالة الرئيس السيسي بأنه يسعى إلى أن يحقق سلام حقيقي وتقليل لأي صراع فلسطيني إسرائيلي.

الحرب في غزة:

وأضاف سنجر أن الأمريكيين فهموا أن الإسرائيليين لا يستجيبون لأي قرار في تعطيل لنقل المساعدات الإنسانية من قبل الإسرائيليين، مؤكدًا أن مصر تضغط بكل قوة لنقل أكبر قدر من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ولكنهم يتلكؤون تحت حجج واهية لقتل المزيد من الفلسطينيين.

وتابع: “ما يحدث من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه تجاه الفلسطينيين هي حرب إبادة وتطهير عرقي واضح يدان به هؤلاء أمام محكمة الجرائم بما يقترفانه من قتل مباشر وضرب مباشر للمستشفيات ومنع الغذاء والطعام والوقود”، مشددًا على أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل لوقف العدوان ووقف إطلاق النار ولن يتحقق من دول أخرى إلا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.