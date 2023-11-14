قنا تستعد لموسم الأمطار والسيول بـ 5 بحيرات صناعية وتطهير مخرات السيول

استعدت محافظة قنا، لموسم الأمطار والسيول المتوقعة فى فصل الشتاء لهذا العام، من خلال الانتهاء من انشاء 5 بحيرات صناعية موزعة على طول المحافظة، وذلك لتخزين مياه الأمطار والسيول بأماكن نزول السيول المعروفة، فضلاً عن الإنتهاء من أعمال تطهير مخرات السيول بمركز قوص بطول 2 كيلو و 200 متر، لضمان سريان المياه بشكل آمن داخل مجرى السيل.

بالاضافة إلى افتتاح البحيرة الصناعية بقرية حجازة والواقعة علي مساحة 245 ألف م2 بطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين و300 م3، ومخر سيل خزام بطول 6 كيلو و 800 متر، والبحيرة الصناعية بقرية حجازة التابعه لمركز قوص.

كما تم تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية، تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا لتلقي أي بلاغات تفيد بحدوث سيول، كما تم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والتي تتصل بدورها بشكل مباشر مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء .

وكانت محافظة قنا، وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، قد قامت بإنشاء عدد من البحيرات الصناعية لتخزين مياه السيول وهي البحيرة الصناعية بقرية حجازة بمدينة قوص، والتى تقع علي مساحة 245 ألف م2 بطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين و300 م3 ، وبحيرة العقب الصناعية بمدينة قوص على مساحة 15 ألف م2 وتستوعب 150 ألف م3 من مياه الأمطار، والبحيرة الصناعية بقرية الهيشة بنجع حمادي والتى تستوعب 533 ألف م3 من مياه السيول، والبحيرة الصناعية بقرية العمرة بمركز أبوتشت والبحيرة الصناعية بقرية البطحة بمركز نجع حمادي.

وأكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموسم الشتاء لهذا العام، من خلال مراجعة خطة الطوارئ ومواجهة السيول، وعمل دوريات لمتابعة صيانة مخرات السيول، ومتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعه، وإبلاغ عرفة العمليات الرئيسية للمحافظة في حالة حدوث أى طوارئ والتدخل الفوري عبر فرق مواجهة الطوارئ.

وقال محافظ قنا، إنه تم تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق، واستعداد فرق الطوارئ بجميع شركات المرافق، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة متصلة بشكل دائم مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، كما يتم التواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفورى معها.