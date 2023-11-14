عاجل
سفير فلسطين بالقاهرة: مصر تبذل كل ما بوسعها لتخفيف المعاناة عن شعبنا خبير سياسات دولية: المجتمع الدولي أدرك رسالة السيسي وسعيه لتحقيق السلام السيسي يبحث مع الرئيس الروسي مستجدات الأوضاع في قطاع غزة
الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

4 أندية في 3 أشهر.. عمرو وردة يثير الجدل بظاهرة فسخ التعاقد

عمرو وردة
عمرو وردة

أعلن نادي فاركو إنهاء تعاقده مع اللاعب عمرو وردة بالتراضي بين الطرفين، بناءً على قرار المدرب خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري.
 

txt

موعد استئناف مران الأهلي


وعقد مسؤولو فاركو جلسة مع وردة، خلال الأيام القليلة الماضية، ليتفقوا على فسخ التعاقد بين الطرفين، بعدما أصبح اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني للفريق.

4 أندية في 3 أشهر ..

وأثار اللاعب عمرو وردة الجدل ، بانتقاله إلى 4 أندية خلال فترة 3 أشهر فقط ، قبل أن يقوم بفسخ تعاقده ، ويعلن النادي الرحيل بالتراضي.
وانتقل وردة مطلع الموسم الجاري إلى الرجاء المغربي ثم تم فسخ التعاقد .
ثم انتقل إلى دوسكا القبرصي وتم فسخ التعاقد بعد أسبوع فقط.
وانتقل بعد ذلك إلى الاستقلال الإيراني وتم فسخ التعاقد أيضًا بعد مرور 8 أيام.
ثم مشاركته الأخيرة مع فاركو ، وتم فسخ التعاقد بعد إعلان قدومه بشهرين فقط.

وشارك وردة مع فريق فاركو خلال مباراة وحيدة فقط هذا الموسم أمام المصري البورسعيدي، ولم يصنع أو يسجل أية أهداف.

مواد متعلقة

إبهار سعودي وعالمية مغربية ورؤية مصرية .. كيف استطاع العرب تغيير خريطة الرياضة العالمية ؟
الجريدة الورقية