4 أندية في 3 أشهر.. عمرو وردة يثير الجدل بظاهرة فسخ التعاقد

أعلن نادي فاركو إنهاء تعاقده مع اللاعب عمرو وردة بالتراضي بين الطرفين، بناءً على قرار المدرب خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري.





وعقد مسؤولو فاركو جلسة مع وردة، خلال الأيام القليلة الماضية، ليتفقوا على فسخ التعاقد بين الطرفين، بعدما أصبح اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني للفريق.

4 أندية في 3 أشهر ..

وأثار اللاعب عمرو وردة الجدل ، بانتقاله إلى 4 أندية خلال فترة 3 أشهر فقط ، قبل أن يقوم بفسخ تعاقده ، ويعلن النادي الرحيل بالتراضي.

وانتقل وردة مطلع الموسم الجاري إلى الرجاء المغربي ثم تم فسخ التعاقد .

ثم انتقل إلى دوسكا القبرصي وتم فسخ التعاقد بعد أسبوع فقط.

وانتقل بعد ذلك إلى الاستقلال الإيراني وتم فسخ التعاقد أيضًا بعد مرور 8 أيام.

ثم مشاركته الأخيرة مع فاركو ، وتم فسخ التعاقد بعد إعلان قدومه بشهرين فقط.



وشارك وردة مع فريق فاركو خلال مباراة وحيدة فقط هذا الموسم أمام المصري البورسعيدي، ولم يصنع أو يسجل أية أهداف.