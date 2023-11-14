موعد استئناف مران الأهلي

يستأنف الأهلي تدريباته الجماعية السبت المقبل 18 من شهر نوفمبر الجاري، بعد فترة الراحة السلبية التي تستمر أسبوعًا بناءً على تعليمات فنية عقب مواجهة الأحمر الأخيرة بالدوري.





كان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد منح الفريق راحة أسبوعًا بعد انتهاء المواجهات الرسمية بعد توقف مسابقة الدوري الممتاز لفترة الأجندة الدولية، التي يخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.

مصر وجيبوتي..

يستعد المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني، روي فيتوريا، لخوض أولى مواجهاته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقبل 2026.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة المنتخب أمام نظيره الجيبوتي في تمام السادسة من مساء بعد غد الخميس لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات التصفيات عن القارة السمراء على ستاد القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، التي أعلنت عن حصولها على حقوق بث مواجهات الفراعنة بالتصفيات.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026، إلى جانب بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.