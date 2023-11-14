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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

افتتاح محطة وقود التعاون العامة بمدينة طور سيناء بعد تطويرها ورفع كفاءتها

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

افتتح اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء،  محطة وقود التعاون العامة بمدينة طور سيناء، وذلك بعد تطويرها ورفع كفاءتها.

وأشاد المحافظ بالتطور التي شهدته المحطة، لتكون واجهة حضارية في مدخل مدينة طور سيناء، و مشروع خدمي لأهالي المدينة وروادها.

واشار المهندس إبراهيم الحارون،  وكيل وزارة  التموين،  إن محطة التعاون تتبع الهيئة العامة للبترول المملوكة للدولة، وجرى تطويرها ورفع سعتها التخزينية لكافة أنواع البنزين والسولار.

وأوضح أنه جرى تزويدها ببعض الخدمات، ومنها محطة غسيل سيارات، ومحطة لاصلاح الكاوتش، وتشحيم، ومني ماركت، إضافة إلى أنه جرى تطوير الميدان المواجه لها، لتكون واجهة حضارية للمدينة.

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الجريدة الورقية