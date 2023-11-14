الثلاثاء 14/نوفمبر/2023 - 08:18 م 11/14/2023 8:18:59 PM

أحزننى بشدة ما رأيته عبر شاشات الفضائية من تحرك أمريكى بريطانى فرنسى ألمانى بقوة كبيرة مدججين بكل الأسلحة يهيأ لمن لا يعرف سياسة أنهم جاءوا لمناصرة الإسرائيليين فقط ضد حماس، وهذا يذكرنا ببلطجى يقوم بضرب مواطن غلبان أمام جموع الناس ليثبت قوته وجبروته ليخيف باقى المجتمع، فأمريكا وباقى هذة الدول استعمارية فأمريكا قتلت الهنود الحمر واحتلت أراضيهم يعنى دولة احتلال تتشابه مع إسرائيل وبريطانيا وفرنسا دول احتلال، بريطانيا احتلت بلادنا ولم تخرج إلا بالثورة وبالدماء الذكية فهؤلاء مستعمرون. كل هذه القوة من أجل جر مشكلات وأهداف فى رؤوسهم وللأسف اخوتنا العرب نائمون فى العسل لا يتحركون ولا يشعرون.

اخوتنا الأجلاء لقد طالب الرئيس السيسى بجيش عربى موحد فلم يستجب أحد، فلماذا لا يستجيب حكامنا؟ يا للعار ما هو موقفكم الآن واعداؤنا على الأبواب ماذا تنتظرون؟ هل تريدون تقسيم الوطن العربى بين الأعداء ليستولوا على ثرواتنا وممتلكات بلادنا؟

بسم الله الرحمن الرحيم «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم» صدق الله العظيم... يا ناس حرام.