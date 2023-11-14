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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

سلوى عثمان تنهار في عزاء والدها

بوابة الوفد الإلكترونية

انهارت الفنانة سلوى عثمان، في عزاء والدها عثمان محمد على، أثناء استقبال المعزيين، حينما رأت سلوى الفنانة عفاف شعيب احتضنتها بشدة وظلت تبكي.

وحرص على تقديم واجب العزاء للفنانة سلوى عثمان فى وفاة والدها،  كل من النجوم ميرفت أمين، وخالد زكي، ودنيا سمير غانم، وسامح الصريطي، وجمال عبد الناصر، ورانيا فريد شوقي، وفاطمة الكاشف، والإعلامي عمرو الليثى، والفنان ادوارد، والفنان محمد ابو داود. 

وكان قد توفى أول أمس  الفنان عثمان محمد علي، والد الفنانة سلوى عثمان، بعد  تعرضه لأزمة صحية، ونعته نقابة المهن التمثيلية.

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