كيف أفشلت مصر المخطط الإسرائيلي في غزة؟ (شاهد)

أكد د. مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي خططوا لتنفيذ عملية تطهير عرقي للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن مصر أفشلت المخطط الإسرائيلي في قطاع غزة برفض عملية نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارج فلسطين.

فشل إسرائيل تنفيذ المخطط التطهير العرقي

وأضاف أن إسرائيل فشلت اليوم في تنفيذ مخطط التطهير العرقي للشعب الفلسطيني في غزة بسبب موقف مصر الصلب وموقف الفلسطينيين الصامد المصمم على البقاء في الوطن، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي فشلوا في ترحيل الفلسطينيين إلى مصر كما كانوا يحلمون إلى سيناء.

وأوضح أن إسرائيل تريد تنفيذ ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي اليوم عن نيتهم لتطهير عرقي كامل لقطاع غزة ومحاولة إخراح ونزوح سكان قطاع غزة من القطاع، مشددًا على أنه لذلك يريدون الاستمرار في عمليات العسكرية والقصف والتدمير.

ونوه بأن إسرائيل بعملياتها العسكرية تحاول تهجير الشعب الفلسطيني عبر عمليات الإبادة الجماعية ضد هذا الشعب، موضحًا أن الجميع في إسرائيل يتحدث عن تطهير عرقي للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد فشلهم في عملية نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة الآن يحاولوا أن ينفذوا تطهير عرقي في شمال ووسط قطاع غزة، موضحًا أنهم غير معنيين بوقف إطلاق النار أو مهتمين بمصالح الأسرى الإسرائيليين لدى الجانب الفلسطيني، معقبًا: "الدليل على ذلك أنهم لم يتوقفوا عن القصف المستمر وهذا القصف أودى بحياة أكثر من 60 إسرائيل إلى الآن".

وأردف أن ما عرضه بوجود أنفاق لمقاتلي حماس أسفل مستشفى الرنتيسي هو مفبرك ومليء بالأكاذيب ولا يثبت شئ والطريقة التي تم فيها ترتيب الأسلحة والمناظر الأخرى واضح أنها استطنعت من قبل الجانب الإسرائيلي، متابعًا: "الآن لابد أن نطلب لجنة تحقيق دولية مستقبلة.. لا يصح أن تكون إسرائيل هي الغريم والقاضي في نفس الوقت".

قال الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة المنصورة، إن تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عالية للغاية، ففي أول 10 أيام كانت التكلفة العسكرية فقط تبلغ 25 مليار دولار، بينما وصلت التكلفة العسكرية اليوم إلى أكثر من 150 مليار دولار، موضحا أنه تم تدمير 180 دبابة إسرائيلية، وثمن الواحدة منها يبلغ 4 ملايين دولار.

وأضاف “الشرقاوي” خلال حواره عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن هناك تكلفة أخرى على إسرائيل وتتمثل في إجلاء المواطنين الإسرائيليين من المستوطنات في قطاع غزة فضلا عن مستوطنات المنطقة الشمالية إلى مناطق داخل إسرائيل، وهي حركة دعائية تكلفتها عالية للغاية، فإسرائيل تريد أن تُظهر للعالم بأنه يتم إجلاء مواطنيها مثلما يقومون بإجلاء أهالي القطاع.