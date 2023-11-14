عاجل.. إصابتان جراء سقوط صاروخ من غزة على تل أبيب

وقع منذ قليل، إصابتين في تل أبيب في فلسطين المحتلة، وذلك جراء سقوط صاروخ انطلق من غزة إلى تل أبيب وذلك بحسب ما أعلنت الإسعاف الإسرائيلي، ونقلته “القاهرة الإخبارية”.

قصف من المقاومة الفلسطينية على تل أبيب

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، حيث سقط صاروخ على مستوطنة "بات يام" جنوب تل أبيب، حيث قصفت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رشقات صاروخية اليوم الثلاثاء على عدد من المستوطنات والمدن التابعة للاحتلال الإسرائيلي.

كما أن إيلات جنوب إسرائيل، تعرضت هي الأخرى اليوم الثلاثاء لرشقات صاروخية انطلقت من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وسقطت على إحدى المناطق في إيلات، وسقط صاروخين اليوم ايضًا على مستوطنة عسقلان وتم إصابة شخصين على خلفية هذا القصف للمقاومة الفلسطينية على قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي خطط لتنفيذ عملية تطهير عرقي

ومن جانب أخر، أكد د. مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي خطط لتنفيذ عملية تطهير عرقي للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن مصر أفشلت المخطط الإسرائيلي في قطاع غزة برفض عملية نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارج فلسطين.

فشل إسرائيل تنفيذ المخطط التطهير العرقي

وأضاف أن إسرائيل فشلت اليوم في تنفيذ مخطط التطهير العرقي للشعب الفلسطيني في غزة بسبب موقف مصر الصلب وموقف الفلسطينيين الصامد المصمم على البقاء في الوطن، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي فشلوا في ترحيل الفلسطينيين إلى مصر كما كانوا يحلمون إلى سيناء.

وأوضح أن إسرائيل تريد تنفيذ ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي اليوم عن نيتهم لتطهير عرقي كامل لقطاع غزة ومحاولة إخراح ونزوح سكان قطاع غزة من القطاع، مشددًا على أنه لذلك يريدون الاستمرار في عمليات العسكرية والقصف والتدمير.