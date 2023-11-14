فريق بتروجيت يتصدر ترتيب دورى المحترفين ويختتم الترتيب فريق النصر للتعدين

مازالت تسود منافسة قوية في دوري المحترفين المصري بعد انتهاء مباريات الجولة الثامنة. قدمت الفرق أداءً قويًا وتمكنت من تحقيق العديد من النقاط الثمينة.

في الصدارة، يتصدر فريق بتروجيت جدول الترتيب برصيد 16 نقطة بعد تحقيق الانتصارات المتتالية في الموسم الحالي. يليه بفارق نقطة واحدة فقط فريق لافيينا الذي يحمل 15 نقطة.

في المركز الثالث، يأتي وادي دجلة وحرس الحدود وغزل المحلة وجميعها يحملون 14 نقطة. فرق التسجيل في الأهداف هي المحك الحالي لتحديد ترتيب هذه الفرق. يأتي بعدهم فريق أبو قير للأسمدة برصيد 13 نقطة.

توجد مجموعة من الفرق التي تحمل نفس الرصيد من النقاط. بترول أسيوط، القناة، المصرية للاتصالات، طنطا، السكة الحديد، ودكرنس جميعهم يحملون 11 نقطة.

تحتهم في الترتيب، يأتي راية برصيد 10 نقاط وأسوان بنفس الرصيد. يتبعهم مكادي وبروكسي بتحقيق 9 نقاط.

أما فريقي مصر للمقاصة والنجوم، فإنهما يحتلان المركز السابع عشر والثامن عشر على التوالي برصيد 6 نقاط.

وأخيرًا، يأتي جمهورية شبين في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 5 نقاط ويختتم الترتيب فريق النصر للتعدين في المركز العشرون والأخير برصيد 4 نقاط وبالعودة إلى الجولة الثامنة، فإن مباريات الجولة القادمة ستكون حاسمة لتحديد ترتيب الفرق في الدوري المصري للمحترفين وسيشهد الدوري المصري منافسة شرسة بين فرق مختلفة.