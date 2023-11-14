السبت.. محاكمة 5 متهمين في "اللجان النوعية بحلوان"

تستأنف الدائرة الأولى إرهاب، بـمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت المقبل، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية بحلوان"، وذلك لإدانتهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر.

وجهت النيابة العامة لـ 22 متهمًا في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، بأنهم في غضون عام 2015 حتى 13 يوليو 2015 بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة "حال كون المتهمان الثامن والرابع عشر طفلين لم تجاوز سنهما الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة من العمر وقت ارتكاب الجريمة".

كما انضموا إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لمجموعات مسلحة تابعة للجماعة الإرهابية.

المُشدد 5 سنوات لمُتهمٍ بالإتجار في المُخدرات بالإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حُكماً بمُعاقبة مُتهماً بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغاً مالياً قدره مائتي ألف جنيه، عما أسند إليه من الإتجار في المواد المخدرة.

شمل الحُكم مُصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ممدوح محمود أيوب، والمستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى، وسكرتير المحكمة مينا منصور.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 19606 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

في سياق متصل تبين من التحقيقات، أنه حال المرور الأمني بدائرة القسم، أبصرت القوة الأمنية المتهم "إ.ط.ا" سائق، يتخلى عن حافظة تبغ فالتقطتها القوة الأمنية، وتبين أنها تحوي على عدد 17 قطعة حشيش فتم ضبطه، وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول.