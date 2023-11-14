تفاصيل ضبط حاصل على "دبلوم صنايع" منتحل صفة طبيب مخ وأعصاب شهير

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور حسام قمحاوي مدير الإدارة، بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد محسن القلش رئيس المباحث، ومع مأمور ورئيس مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، ومفتشي هيئة الدواء المصرية، حملة للتفتيش علي المنشآت الطبية بمركز ومدينة الزقازيق.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وغير المرخص منها، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط المدعو «محمد. إ» والشهير بالدكتور «محمد . م» والحاصل على دبلوم صنايع، أثناء توقيعه الكشف الطبي على أحد المرضى، والمنتحل صفة طبيب مخ وأعصاب، ويعمل في العديد من المحافظات، بدون وجود ترخيص لمزاولة المهنة، ويقوم بتقديم خدمات الطب البشري للمرضى، داخل مجمع عيادات بمدينة الزقازيق، ويتردد عليه عدد كبير من المرضى يومياً، كما تم ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة، داخل المنشأة بالزقازيق، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطبيب ومجمع العيادات، وتحريز الأدوية المخالفة، وتحرير المحضر اللازم بقسم شرطة أول الزقازيق برقم 11105 جنح أول الزقازيق لسنة 2023، وتسليم المدعو «محمد . م» إلى قسم الشرطة، لمزاولة مهنة الطب البشري وانتحال صفة طبيب مخ وأعصاب بدون ترخيص، وتم الغلق والتشميع الفوري للمنشأة.

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير ومفتشي إدارة العلاج الحر بالمديرية، ولرجال الشرطة، ومديرة ومفتشي فرع هيئة الدواء بالشرقية، وجميع المشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.