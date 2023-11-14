مشاركة فیلمي ھجان وبنات ألفة في مسابقة روائع عربية بمهرجان البحر الأحمر 2023

​​​​​ضمتنافس شركة فیلم كلینك بقوة في مھرجان البحر الأحمر السینمائي بأربعة أفلام، حیث كشفت قائمة المھرجان عن مشاركة فیلمي ھجان وبنات ألفة في مسابقة روائع عربیة، وكوالیس في مسابقة البحر الأحمر و ANIMALIA ضمن اختیارات عالمیة. وذلك بالدورة الثالثة من المھرجان المقرر عقدھا في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 دیسمبر المقبل.

كان فیلم ھ ّجان قد حصل على عرضھ العالمي الأول في مھرجان تورنتو السینمائي الدولي، في سبتمبر الماضي ویعتبر أحدث إنتاجات كل من مركز الملك عبد العزیز الثقافي العالمي )إثراء( وفیلم كلینك.من إنتاج محمد حفظي وماجد زھیر سمان، وشاركت في الإنتاج رولا ناصر، خدمات الإنتاج في المملكة العربیة السعودیة من قبل Yellow Camel. ھ ّجان من توزیع فیلم كلینك المستقلة للتوزیع في العالم العربي و Film Constellation في جمیع أنحاء العالم.

وتدور أحداث فیلم ھ ّجان حول مطر وأخیھ غانم اللذان یعیشان في صحراء السعودیة الشاسعة. ویؤدي وقوع حادث مؤسف إلى اتجاه مطر لریاضة سباقات الھجن للاحتفاظ بجملھ حفیرة. بعدما یوظفھ المالك القاسي جاسر، على الصبي مطر بذل أقصى ما لدیھ لإنقاذ حیاة حفیرة، في دراما بلوغ سن رشد خالدة. الفیلم من كتابة عمر شامة و مفرج المجفل وأبو بكر شوقي. ومن بطولة عبد المحسن النمر، عمر العطاوي، الشیماء طیب، عزام النمر، تولین بربود وإبراھیم الحساوي.

أما فیلم بنات ألفة للمخرجة كوثر بن ھنیة، فھو ترشیح تونس الرسمي لجوائز الأوسكار وقد لقى عرضھ العالمي الأول في مھرجان كان السینمائي ضمن المسابقة الرسمیة استقبالا حافلا. بنات ألفة مستوحى من قصة حقیقیة لسیدة تونسیة اسمھا ألفة لدیھا ٤ بنات، تعاني من الفقر وتشھد وقوع بناتھا في مستنقع الإرھاب والتطرف فتحاول مساعدتھن بعدما انتھى بھن المطاف في السجن بسبب ھروبھن إلى لیبیا وانضمامھن إلى تنظیم داعش الإرھابي. شارك في بطولتھ الفنانة ھند صبري والتي قدمت دور ألفة، بمشاركة نور فروي وإشراق مطر ومجد مستورة، كما شاركت كوثر بن ھنیة في كتابة السیناریو وتولت عملیة المونتاج بنفسھا والفیلم من إنتاج تونسي فرنسي ألماني سعودي مشترك ومن توزیع فیلم كلینك المستقلة للتوزیع في العالم العربي .

وفي المسابقة الرسمیة الفیلم التونسي المغربي كوالیس الفائز بجائزة السینما والفنون خلال الدورة 80 من مھرجان فینیسیا السینمائي الدولي. بطولة عبد الله بادیس وصالح بكري وعفاف بن محمود التي

تولت كتابة الفیلم وشاركت في إخراجھ مع المخرج خلیل بن كیران.



یدور كوالیس حول ھادي، عضو فرقة الرقص، الذي تصاب رفیقتھ في الحیاة وعلى المسرح عایدة. تتوالي الأحداث خلال لیلة طویلة، أثناء عبورھم لغابة متوجھین نحو أقرب قریة بحثا عن طبیب. یجد الفریق نفسھ، في لیلة اكتمل بدرھا، أمام متاھة غیر متو ّقعة، وأمام تح ّدي إنقاذ العرض الأخیر الحاسم.

وأخیرا في اختیارات عالمیة فیلم ANIMALIA ، من تألیف وإخراج صوفیا العلوي. كان الفیلم قد حصل على عرضھ العالمي الأول في مھرجان صاندانس السینمائي حیث فاز بجائزة لجنة التحكیم الخاصة للسینما العالمیة. الفیلم من بطولة أمیمة برید، ومھدي دھبي، وفؤاد أوغاو، ویتتبع قصة شابة حامل في المغرب تنقلب حیاتھا رأ ًسا على عقب بسبب غزو خارجي. وتتولى توزیعھ في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا شركة فیلم كلینك المستقلة للتوزیع.