عاجل
عاجل.. إصابتان جراء سقوط صاروخ من غزة على تل أبيب
الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

قذائف كالبرق في سماء غزة.. القنابل المضيئة سلاح الاحتلال ليلًا (فيديو)

صورة من سماء غزة
صورة من سماء غزة ليلًا

تستمر الغارات الجوية للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء غزة من استهداف وقصف المنازل وقتل المدنيين، ومع الساعات الأولى من مساء اليوم الثلاثاء، بدأت حرب من نوع اخر استخدم فيها الاحتلال الإسرائيلي من قنابل مضيئة تتساقط على رؤوس الجميع في قطاع غزة.

 

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقذف القنابل المضيئة على قطاع غزة 

txt

نصف مليون طفل في غزة ما بين قتيل وجريح وبلا مأوى

txt

إصابة مستوطنين جراء صواريخ المقاومة في تل أبيب

القنابل المضيئة التي تقصفها قوات الاحتلال على قطاع غزة 

وأظهرت كاميرا "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة كميات كبيرة من القنابل المضيئة التي تقذفها قوات الاحتلال على قطاع غزة لتضئ الأجواء ليلًا، والتي دائمًا ما تسبق هذه القنابل الضوئية قصف وغارات عنيفة تستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

القنابل المضيئة التي تقصفها قوات الاحتلال على قطاع غزة 
القنابل المضيئة التي تقصفها قوات الاحتلال على قطاع غزة 

ويعتمد قوات الاحتلال الإسرائيلي على القصف الكبير من القنابل المضيئة في قطاع غزة من أجل إيضاح وإنارة الطرق ليكون هناك استهداف مباشر لأهدافهم، ومحاولة ايضًا لإيضاح الطرق واستكشاف الأوضاع في ظل ظلمه الليل الذي يغرق فيها قطاع غزة مع استمرار العمليات والتوغلات البرية الإسرائيلية على الأرض.

وفي سياق اخر، أكد د. مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن إسرائيل تريد تنفيذ ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي اليوم عن نيتهم لتطهير عرقي كامل لقطاع غزة ومحاولة إخراح ونزوح سكان قطاع غزة من القطاع، مشددًا على أنه لذلك يريدون الاستمرار في عمليات العسكرية والقصف والتدمير.

إسرائيل تريد تنفيذ ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي

وأضاف “البرغوثي”، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن إسرائيل بعملياتها العسكرية تحاول تهجير الشعب الفلسطيني عبر عمليات الإبادة الجماعية ضد هذا الشعب، موضحًا أن الجميع في إسرائيل يتحدث عن تطهير عرقي للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد فشلهم في عملية نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة الآن يحاولوا أن ينفذوا تطهير عرقي في شمال ووسط قطاع غزة، موضحًا أنهم غير معنيين بوقف إطلاق النار أو مهتمين بمصالح الأسرى الإسرائيليين لدى الجانب الفلسطيني، معقبًا: "الدليل على ذلك أنهم لم يتوقفوا عن القصف المستمر وهذا القصف أودى بحياة أكثر من 60 إسرائيل إلى الآن".

وأوضح أن ما عرضه بوجود أنفاق لمقاتلي حماس أسفل مستشفى الرنتيسي هو مفبرك ومليء بالأكاذيب ولا يثبت شئ والطريقة التي تم فيها ترتيب الأسلحة والمناظر الأخرى واضح أنها استطنعت من قبل الجانب الإسرائيلي.

مواد متعلقة

لم يرحموا الأموات.. تدمير نصب تذكاري للرئيس الراحل ياسر عرفات

نصف مليون طفل في غزة ما بين قتيل وجريح وبلا مأوى

أمين "الوطنية الفلسطينية": إسرائيل تريد تنفيذ عملية تطهير عرقي لسكان قطاع غزة

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي ينكل لمحتجزين فلسطينيين

إبراهيم عيسى: العرب فقط من وقفوا بجانب فلسطين.. موقف مصر رائع وممتاز

إبراهيم عيسى: رسالة إسرائيل بضرب المستشفيات تأكيد على وحشيتها

اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: القضية الفلسطينية تحتاج تكتلًا عربيًا قويًا لدعم الموقف المصري

د. محمد زين: الإعلام الغربي قلبه حجر

الجريدة الورقية