قذائف كالبرق في سماء غزة.. القنابل المضيئة سلاح الاحتلال ليلًا (فيديو)

تستمر الغارات الجوية للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء غزة من استهداف وقصف المنازل وقتل المدنيين، ومع الساعات الأولى من مساء اليوم الثلاثاء، بدأت حرب من نوع اخر استخدم فيها الاحتلال الإسرائيلي من قنابل مضيئة تتساقط على رؤوس الجميع في قطاع غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقذف القنابل المضيئة على قطاع غزة

القنابل المضيئة التي تقصفها قوات الاحتلال على قطاع غزة

وأظهرت كاميرا "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة كميات كبيرة من القنابل المضيئة التي تقذفها قوات الاحتلال على قطاع غزة لتضئ الأجواء ليلًا، والتي دائمًا ما تسبق هذه القنابل الضوئية قصف وغارات عنيفة تستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

القنابل المضيئة التي تقصفها قوات الاحتلال على قطاع غزة

القنابل المضيئة التي تقصفها قوات الاحتلال على قطاع غزة

ويعتمد قوات الاحتلال الإسرائيلي على القصف الكبير من القنابل المضيئة في قطاع غزة من أجل إيضاح وإنارة الطرق ليكون هناك استهداف مباشر لأهدافهم، ومحاولة ايضًا لإيضاح الطرق واستكشاف الأوضاع في ظل ظلمه الليل الذي يغرق فيها قطاع غزة مع استمرار العمليات والتوغلات البرية الإسرائيلية على الأرض.

وفي سياق اخر، أكد د. مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن إسرائيل تريد تنفيذ ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي اليوم عن نيتهم لتطهير عرقي كامل لقطاع غزة ومحاولة إخراح ونزوح سكان قطاع غزة من القطاع، مشددًا على أنه لذلك يريدون الاستمرار في عمليات العسكرية والقصف والتدمير.

إسرائيل تريد تنفيذ ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي

وأضاف “البرغوثي”، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن إسرائيل بعملياتها العسكرية تحاول تهجير الشعب الفلسطيني عبر عمليات الإبادة الجماعية ضد هذا الشعب، موضحًا أن الجميع في إسرائيل يتحدث عن تطهير عرقي للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد فشلهم في عملية نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة الآن يحاولوا أن ينفذوا تطهير عرقي في شمال ووسط قطاع غزة، موضحًا أنهم غير معنيين بوقف إطلاق النار أو مهتمين بمصالح الأسرى الإسرائيليين لدى الجانب الفلسطيني، معقبًا: "الدليل على ذلك أنهم لم يتوقفوا عن القصف المستمر وهذا القصف أودى بحياة أكثر من 60 إسرائيل إلى الآن".

وأوضح أن ما عرضه بوجود أنفاق لمقاتلي حماس أسفل مستشفى الرنتيسي هو مفبرك ومليء بالأكاذيب ولا يثبت شئ والطريقة التي تم فيها ترتيب الأسلحة والمناظر الأخرى واضح أنها استطنعت من قبل الجانب الإسرائيلي.