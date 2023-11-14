إصابة مستوطنين جراء صواريخ المقاومة في تل أبيب

سُمع دوي انفجارات عنيفة في مدينة تل أبيب بإسرائيل، بعد إطلاق دفعة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مواقع وبلدات إسرائيلية، مما أسفر عن إصابة عدد من المستوطنين الإسرائيليين.

وحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، فهناك انفجارات عنيفة تسمع في تل أبيب، كما أن القبة الحديدية اعترضت صواريخ أطلقت نحو تل أبيب ووسط إسرائيل.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

صواريخ القسام تضرب تل أبيب

وزعم الجيش الإسرائيلي أن حماس أطلقت آلاف الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين خلال 39 يومًا، وتم إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة 3 إسرائيليين أحدهم حالته حرجة واثنان جروحهما متوسطة وخفيفة واعتراض صاروخين بتل أبيب بعد عملية إطلاق من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

كما أكدت هيئة الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخص بجروح خطيرة واثنين آخرين، بعد سقوط عدد من صواريخ القسام على مناطق متفرقة في تل أبيب.