عاجل
عاجل.. إصابتان جراء سقوط صاروخ من غزة على تل أبيب
الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يضرب شمال إسرائيل.. وجيش الاحتلال يرد

حزب الله
حزب الله

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه قصف نقطة مراقبة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ردا على الهجوم على المنطقة الشمالية.

 قذائف الهاون 

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قذائف الهاون أطلقت على جبل دوف ومنطقة مارجاليوت، وفتح أعضاء حزب الله النار من أسلحة خفيفة على منطقة مسغاف عام.

وأوضح أنه رد أيضا بقصف مدفعي على كل حادث.

txt

برنامج الأغذية العالمي: 130 مخبزا توقف عن العمل تماما بسبب نقص الوقود في غزة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس قصف مجمع "مفتاحيم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل واستهداف موقع "مارس" العسكري برشقة صاروخية مركزة عند الساعة الواحدة ظهر اليوم.

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينة صفا؛ فمنذ الصباح الطيران الإسرائيلي يدمر برجي إرسال لشركة جوال بخان يونس.

كما ذكرت الوكالة الفلسطينية بأنه سمع  دوي انفجار قرب عكا.

txt

الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تطلق النار على المساعدات التي تصل مستشفيات غزة

مواد متعلقة

نقص الوقود يوقف 130 مخبزا في غزة

الصحة الفلسطينية: 11451 شهيدًا منذ بداية عدوان إسرائيل على غزة والضفة الغربية

السفيرة هيفاء أبو غزالة تعلن إطلاق قافلة مساعدات إنسانية لدعم غزة الخميس المقبل
الجريدة الورقية