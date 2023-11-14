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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

برنامج الأغذية العالمي: 130 مخبزا توقف عن العمل تماما بسبب نقص الوقود في غزة

غزة
غزة

 

قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، عبير عطيفة، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة صعبة للغاية، مشيرة إلى أن هناك 130 مخبزا توقف عن العمل تماما بسبب نقص الوقود.

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وشددت عطيفة، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل لإدخال المساعدات الإنسانية وإيصال الوقود إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هناك نقصا شديدا في الاحتياجات الإنسانية كافة للمواطنين بقطاع غزة، لافتة إلى أن "هناك صرخات إنسانية كثيرة ويجب أن يضغط صُناع القرار على إسرائيل.

 

وتطرقت إلى أن هناك صعوبات كبيرة في توزيع الأغذية والمياه والمستلزمات الأساسية على المواطنين بغزة بسبب تضرر الطرق، كما أننا لدينا طاقم من الموظفين يعمل في قطاع غزة ويواجه صعوبات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

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