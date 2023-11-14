الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مسئول فلسطيني: ما يحدث في غزة يمثل حياة أو موت للقضية

يخشى الفلسطينيون
يخشى الفلسطينيون من نكبة جديدة

قال فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية، إنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تطلق التصريحات المتطرفة لجس نبض المنطقة وزعمائها والعالم حتى تستطيع بناء استراتيجية على ردود الفعل العربية والدولية، مشددًا على أن ما يحدث في غزة حياة أو موت للفلسطينيين.


وأضاف أبو دياب، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ما يجري من مسح مدن فلسطينية وغزة على وجه الخصوص يمهد لإيجاد مساحات مسطحة وفارغة ومحروقة دون وجود أي بشر أو مقومات حياة من أجل إقامة مراكز عسكرية بها. 

txt

تجهيز 150 شاحنة مساعدات إغاثية استعدادًا لإدخالها إلى قطاع غزة

txt

فيديو.. الأمطار تفاقم معاناة السكان في قطاع غزة


وتابع عضو لجنة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية: “مَن يتحدثون عن حقوق الإنسان تخلوا عن غزة، ونطالب الجميع بالضغط لإنهاء الأزمة، ونعمل عبر اللجنة على فضح ما يحدث في غزة على مستوى العالم، ونتشبث بأرضنا في فلسطين، حيث استطعنا تأجيل وتجميد الكثير من مشاريع التهويد والاستيطان”.

 

مواد متعلقة

الله سقانا.. كلمات طفل من غزة يملأ دلو من مياه المطر تبكي السوشيال

"يقاتل في غزة".. قصة اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي منذ 4 أيام

الصحة العالمية: نقل المرضى من مستشفى الشفاء في غزة مهمة مستحيلة

على مسرح حفله.. رابر أمريكي شهير يستعرض أسماء شهداء غزة ويرفع علم فلسطين

التكلفة العسكرية جراء الحرب على غزة تتخطى 150 مليار دولار (شاهد)

وزير الخارجية الإيطالي: أرسلنا مساعدات إنسانية في طريقها لقطاع غزة

في اليوم الـ39 للحرب على غزة.. الاحتلال يواصل استهداف المستشفيات

الجامعة العربية تدشن قافلة للمساعدات الإنسانية دعما للفلسطينيين بقطاع غزة الخميس المقبل
الجريدة الورقية